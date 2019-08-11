Paraya para demiyorlar!

Online alışveriş sitesi Amazon’un sahibi ABD’li Jeff Bezos, 111.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip. 55 yaşındaki Bezos, eski eşine ödediği 38 milyar dolarlık tazminata rağmen gününü gün etmeye devam ediyor.

TERLİĞE 3 BİN LİRA

Bu yaz günlük kirası 400 bin euro olan yatla Akdeniz’i gezen Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile (49) Fransa’nın ünlü sahili Saint Tropez’de görüntülendi.

Bezos’un tatil kıyafetlerine harcadığı paralar da dillere dolandı. Bezos’un Prada marka sandaletlerinin fiyatının 531 dolar (3 bin TL), deniz şortunun 209 dolar, gözlüklerinin ise 365 dolar olduğu belirtildi.

RÜYA YATTA DOĞUM GÜNÜ

Sahibi olduğu kozmetik markası “Kylie” ile dünyanın en genç milyarderi olan ABD’li model Kylie Jenner, dün 22. yaş gününü 250 milyon dolarlık yatta kutladı.

Kylie Jenner’ın içinde beach kulübü, sinema, helikopter pisti ve birden fazla yüzme havuzu olan “Tranquility” isimli yatı, haftalığı 1.2 milyon dolara kiraladığı belirtildi. Jenner’in İtalya’nın Campania bölgesinde bulunan Amalfi Sahili’ndeki Positano şehrine demirleyen 22 kişilik yattaki doğum gününde ailesi ve arkadaşları da kendisiyle birlikteydi. Gruba 29 kişilik ekip hizmet ederken, yatta bir suit, üç VIP oda, bir SPA, bir güzellik salonu ve bir spor salonunun da bulunduğu bildirildi.

Sevgilisi Travis Scott ve 18 aylık kızları Stormi ile tatil yapan Kylie Jenner, Versace marka giysiyle görüntülendi.

İngiltere Kraliçesi’nin torunu Zara Tindall’ın (38) yıllık 100 bin sterlin (660 bin TL) karşılığında iş insanlarına tavsiyeler verdiği öğrenildi. Hong Konglu iş adamı Dr. Johnny Hon’un şirketlerinde bağımsız yönetici olarak çalışan Tindall’ın Hon’u diğer iş adamlarıyla tanıştırdığı ve tavsiyeler verdiği için yüz binlerce sterlin kazandığı belirtildi. Bu tavsiyeler arasında at yarışı önerileri vermek de olan Tindall’ın, şimdiye kadar şirketin iki toplantısına telefonla katıldığı öğrenildi. Tindall, İngiltere taht sıralamasında 12. sırada bulunuyor.

Milliyet - Gökçe KAYA