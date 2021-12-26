Araştırmadan öne çıkan harcamalardan biri olarak gözüken özel jet işletmeleri köpeklere özel uçak hizmeti veriyor. Bu konunun konuşulduğu Reddit sitesinden bir kullanıcı, "Küçük bir özel jet işletmesi olan bir kadın bana, biri zenginin köpeklerini eğitim için tek başına New York'a uçurmaları için 45 bin dolar ödediğini söyledi. Köpeklere özel uçuşta başka yolcu yokmuş" diye yazdı.

KEDİYE ÖZEL BANYO

Bir evcil hayvan bakıcısı, müşterileri arasındaki çok zengin bir kişinin evinde kediye özel banyo olduğunu söyledi. Kullanıcı, "Banyoda kedi çizgi filmlerinin yayınlandığı bir televizyon, aşırı süslü bir çöp kutusu ve kedi resimleri vardı" dedi.

GÖLGE YAT

Süper zenginler sadece kendileri için değil, aynı zamanda helikopter ve jet ski gibi araçlarını taşımak için de yat satın alıyor. "Gölge yat" adı verilen bu tekneler, milyonerin özel yatını takip ediyor. Ayrıca özel yatın mürettebatı da araçlarla birlikte gölge yatta kalıyor.

İPEK HALILAR

Süper zenginler için uçakların içini dizayn eden bir personel, bir müşterisinin özel jetinde ipek halı istediğine dikkati çekti. Söz konusu personel, "Müşterinin uçak için istediği en önemli şey gerçek ipekten bir halıydı. Metrekare başına bin dolardan fazlaya mal olan bu halılar, çok yumuşak bir yatakta yürümek gibi hissettiriyor" dedi.

DAĞI VURMAK İÇİN TOP

Reddit haber sitesinden bir kullanıcı, çok zengin ve ilginç bir karaktere sahip olan amcasının malikânesinin yanındaki misafir konağına bir top satın aldığını söyledi. Amcasının savaşlarda kullanılan topu evinin arkasındaki dağı vurmak için kullandığını belirten şahıs, silahın bowling topları fırlattığını ve top başına maliyetinin 100 dolar olduğunu belirtti.

SÜPER OTOMOBİL UNUTMAK

Sürüş eğitmeni olan bir personel, zengin bir grubun, gün boyunca lüks otomobillerini sürmek için pist kiraladıklarında araçlarından birini pistte “unuttuklarını” söyledi. Kullanıcı, “Onlar gittikten sonra Lamborghini Aventador’larını pistte unuttuklarını fark ettik. Otomobilin 271 bin sterlinlik fiyat etiketi onlar için önemsizdi” dedi.

BANYOYA SERVET DEĞERİNDE TABLO

Reddit’teki tartışmada, ülkesinin en zengin bölgelerinden birinde bahçıvan olarak çalıştığını belirten bir sanat öğrencisi, bir müşterisinin banyosunda tuvaletin üzerinde servet değerinde, Picasso’ya ait bir tablo asılı olduğunu söyledi.

AHIRA KOMŞU ODA

Bir aşçı, çalıştığı evin sahibi olan zengininkırsala özleme nedeniyle yeni evini, yatak odasının inek ahırının hemen üzerinde olacak şekilde inşa edilmesini istediğini aktardı. Aşçı, adamın inekleri dinleyerek ve onlardan gelen kokuyla uykuya dalmayı istediğini ifade etti.

EVE BİRDEN FAZLA ASANSÖR

Bir Reddit kullanıcısı,”Bir tanıdığım, birbirinden nefret eden evli bir çift için bir ev inşa ediyordu ama adam boşanamayacak kadar zengindi. Bu nedenle aynı evde eşiyle birbirlerini görmemek için ayrı asansör inşa ettirdiler” dedi.

İLİŞKİYİ GİZLEME TATİLİ

Tanıdığı süper zengin birinin hayatını anlatan bir şahıs şunları söyledi: “Milyoner, kendisi için Avrupa’ya tamamen sahte ve çok pahalı hayali bir yolculuk yaratması için birini kiraladı. Böylece milyoner eşini şüphelendirmemek için hayali yolculuğu kullanırken, aslında sevgilisiyle Meksika’da tatil yaptı” dedi. Konuyu gündeme getiren şahıs, milyonerin şimdi eşiyle boşanma sürecinde olduğunu ve gizli ilişkisinin ortaya çıkmaması için kanıtları örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

100 BİN DOLARLIK TUVALET

Başta Dubai’de olmak üzere birçok milyonerin evlerine pırlantalı altın klozet yaptırdığı biliniyor. Bu klozetlerin fiyatıysa 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor.