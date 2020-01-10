Parayla saadet olur mu? Retweetle gör

Japonya'da bir alışveriş sitesinin sahibi Yusaku Maezawa, paylaştığı bir tweetini tekrar paylaşacak 1000 takipçisine yaklaşık 10 milyon dolar paylaştıracağını duyurdu. Maezawa, bu kişileri kendisinin seçeceğini belirtti ancak çekilişe katılmak için herhangi bir şart koşmadı. Tek beklediği, yaklaşık 9 bin 100 dolar kazanacak bin talihlinin parayı ne şekilde harcadığı ve hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek. Bunun için her şanslı kullanıcının Maezawa tarafından gönderilecek anketi doldurması gerekecek. Maezawa'nın tweetini şu ana kadar 4.1 milyon kullanıcı tekrar paylaştı. 7 Ocak'ta son bulan çekilişin ardından bu kişilerden binine işi adamı tarafından kazandıklarına dair mesaj gönderilecek. Bu milyarder iş insanının ilk 'para çekilişi' değil. Maezawa, geçtiğimiz yıl da tweetini yeniden paylaşacak 100 kişiye 914 bin dolar vereceğini açıklamış, bu tweet 4,68 milyon 'retweet' almıştı.

2 milyar dolarlık servet

Saygın ekonomi dergisi Forbes'a göre Maezawa'nın servetinin 2 milyar dolar civarında. Sanat koleksiyonerliğiyle de bilinen ünlü iş insanı, en son ABD'li ressam Jean-Michel Basquiat'nin açık artırmaya çıkan bir tablosuna 111 milyon dolar ödemişti.







