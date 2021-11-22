Türkiye Parçalara ayrılan araçtan hafif sıyrıklarla çıktı!

Parçalara ayrılan araçtan hafif sıyrıklarla çıktı!

Türkiye

Parçalara ayrılan araçtan hafif sıyrıklarla çıktı!

Silivri'de sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Otomobil parçalara ayılırken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavaklı Köy yolunda meydana geldi. 37 HF 533 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Otomobil parçalara ayrılırken, sürücü A.K. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.



DHA

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