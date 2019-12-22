Yeni yılda sevdiklerinize hediye olarak parfüm almak istiyorsunuz ve nasıl seçeceğinizi bilemiyorsanız bu haber tam size göre. Yeni yıl alışverişini son ana bırakanlar için Londra'dan koku uzmanı Lee Harding Dailymail'e hediye olarak parfüm seçmenin ipuçlarını açıkladı:

- Parfümdeki beğenisi kişiden kişiye değişiyor. Parfüm seçimlerimizde yaş, kişilik ve yaşam tarzı büyük rol oynar. Bir koku üzerinde yaş sınırı olmamasına rağmen, bilim bize hayatımız boyunca hamilelik, yaş ve yaşam olaylarına bağlı olarak koku hissimizin değiştiğini söyler. Satış eğilimleri, gençlerin daha tatlı ve daha lezzetli kokuları tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor ve yaşlandıkça daha tatlı çiçekler, udlar veya oryantal kokuları tercih ediyoruz.

- Dikkate alınması gereken diğer şeyler de bir kişinin yiyecek veya içecek tercihleridir. Örneğin, parfüm hediye ettiğiniz kişi güçlü baharatlardan hoşlanmazsa, baharatlı kokular ve oryantal temel notalardan hoşlanmama olasılıkları daha yüksek.

Farklı parfümler farklı yaşam tarzlarına da uyabilir

Hareket halinde ve spor salonunda vakit geçiren birine eau de toilette (EDT) seçebilirsiniz. EDT temelde üst notalardan oluşur, tazelik ve keskinlik verir. Yaklaşık üç saat kalıcılığı vardır. Bu yüzden farklı durumlar için gün boyunca yeniden uygulanabilir. Gün boyunca da kokuda değişiklik olabilir.

Parfüm seçiminde deneysel olun

Parfümleri bir hediye olarak satın almak söz konusu olduğunda, sevdiğiniz bir kokuyu yeniden satın almak veya adını sıklıkla duyduğumuz bir kokuyu tercih etme eğiliminde olabiliyoruz.

Giderek daha fazla insan yeni parfümleri deniyor ve kendi parfüm seçimlerini oluşturuyor.

Parfüm mağazaları, müşterilerin hoşuna gidecek kokuları tanımlamak için önceki beğenilerini ve hoşlanmadığı şeyleri kullanarak önerilerde bulunur. Örneğin, bir parfümü beğendiğinizde o parfümün notalarına benzer başka parfümleri de size önerebilirler.

Uzun ömürlü koku hediyesi

Katmanlama, bir kokudan daha fazlasını elde etmenin harika bir yoludur, çünkü uzun süreli yoğunluğu arttırmaya ve arttırmaya yardımcı olur, aynı zamanda farklı kokuları üst üste yerleştirerek ısmarlama ve kişisel bir şey oluşturmanıza olanak tanır.

Katmanlama, sabah rutinine kokulu bir nemlendirici veya vücut yağı ekleyerek veya bir saç spreyi serperek kolayca dahil edilebilir.

Bu, bir hediye alırken göz önünde bulundurulması gereken harika bir şeydir, çünkü kokuların çoğu, kokudaki notları uzatmak için formüle edilen duş jelleri, el veya vücut kremleri gibi tamamlayıcı veya eşleşen seçeneklere sahiptir, böylece koku cilt üzerinde daha uzun süre dayanıklılığını korur.

Hemen satın almayın, kokunun olgunlaşmasını bekleyin

Parfümdeki üst notlar yaklaşık 15 dakika içinde dağıtılırken temel notalar tüm gün süren koku yayarlar. Bu nedenle özellikle koku sizin için değilse, kokunun dağılması ve yerleşmesi için zaman vermeniz gerkiyor. Müşteriler bir kokudan emin değilse, kokunun gerçek bir yansımasını elde etmek için ciltte kuruması için 15 dakika vermenizi öneriliyor.

Koku uzmanı Lee Harding kokunun kendini geliştirmesine izin vermek için müşterilerin alışverişlerine devam etmelerini ve son kararlarını vermek için tekrar mağazaya dönmelerini önerdiklerini söylüyor. Harding, “üç farklı kokuyu kokladıktan sonra burun körlüğüne gidebilirsiniz, bu yüzden dürtü ile satın almanız tavsiye edilmez.” diyor.

(Dailymail)