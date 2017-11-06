Parıltılı geceleriniz için parfüm önerisi...

İçeriğindeki kırmızı meyveli sorbe, kavun ve siyah frenk üzümü parfüme meyvemsi bir içerik verirken, mor yıldız çiçeği, kardelen ve gece açan yasemin çiçeksi tarafını güçlendiriyor. Parfümün özü yumuşak vanilya kokusu ve zengin odunsu notalardan oluşuyor.Seksi ve taze, gizemli ama tanıdık... Altın tozlu gecelerde Bombshell Nights ile ışığınızı yansıtın.Favori kokumuzsınırlı sayıda hazırlanan Bombshell Nights özel koleksiyonuylat mağazalarında!