Parıltılı geceleriniz için parfüm önerisi...
Patlayan şampanyalar, ruha işleyen müzik, tüm gece yorulmadan edilen danslar ve gökyüzünde parıldayan yıldızlar; Victoria’s Secret’ın yepyeni Bombshell Nights Koleksiyonu, gecenin göz alıcı ihtişamı ile karşınızda
İçeriğindeki kırmızı meyveli sorbe, kavun ve siyah frenk üzümü parfüme meyvemsi bir içerik verirken, mor yıldız çiçeği, kardelen ve gece açan yasemin çiçeksi tarafını güçlendiriyor. Parfümün özü yumuşak vanilya kokusu ve zengin odunsu notalardan oluşuyor.
Seksi ve taze, gizemli ama tanıdık... Altın tozlu gecelerde Bombshell Nights ile ışığınızı yansıtın.
Favori kokumuz Bombshell; sınırlı sayıda hazırlanan Bombshell Nights özel koleksiyonuyla Victoria’s Secret mağazalarında!
Seksi ve taze, gizemli ama tanıdık... Altın tozlu gecelerde Bombshell Nights ile ışığınızı yansıtın.
Favori kokumuz Bombshell; sınırlı sayıda hazırlanan Bombshell Nights özel koleksiyonuyla Victoria’s Secret mağazalarında!