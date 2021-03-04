Paris Hilton: Çizgiyi aştı

Paris Hilton, 2007'de David Letterman'a verdiği ve şu sıralar yeniden gündem olan bir röportaj sırasında "aşağılanmış" hissettiğini belirtti. Konuşmadan görüntüler şubat ayında viral olurken, Letterman'ın sosyetik simayı şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için parmaklıklar ardında geçirdiği 23 günle ilgili sorguya çekmesi "iğrenç" sözleriyle eleştirildi.

Hilton'la sohbeti sırasında Letterman, New York ve Los Angeles'ta yaşamakla ilgili sorular sorduktan sonra konuyu değiştirip muhatabına "Hapishanede olmak nasıldı?" sorusunu yöneltmiş ve ardından Hilton'ı hapishanede geçirdiği zamanla ilgili soru yağmuruna tutmuştu.

PARİS HİLTON: TRAVMATİK DENEYİM

Sorulara belli belirsiz yanıtlar verdikten sonra rahatsızlığı her halinden belli olan Hilton, "bu epey travmatik deneyimle ilgili konuşmayı pek istemediğini" söylemişti.

Hilton, This is Paris adlı podcast'inde, Letterman'la o sohbetinin aylar sonra verdiği ilk röportaj olduğunu belirtirken, söz konusu yayına yeni parfümünü konuşmak için katılmayı kabul ettiğini ve hapis cezasının "tartışmaya kapalı" olduğunu söylediğini ifade etti:

Güvenli bir alanda olduğumu düşünmüştüm çünkü Letterman'a yıllarca konuk olmuştum. Benimle hep eğlenirdi ve espriler yapardı ama bu konuda sözünü tutacağını düşünmüştüm ama yanılmışım.

Sunucunun kendisini konuyla ilgili konuşmaya "sürekli zorladığını" söyleyen Hilton, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok rahatsız oluyordum, çok canım sıkılmıştı. Sadece orada durmuş beni kasıtlı olarak aşağılamaya çalışıyor gibiydi.

"Bu çok insafsızca ve çok zalimceydi" diyen Hilton, Letterman'a bu işe son vermesini ve "çizgiyi aştığını" söylediğini de belirtti.

JENNİFER ANİSTON’IN SAÇINI EMDİ

David Letterman, 1998'deki bir röportajda Jennifer Aniston'ın saçının telini emdiği için sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline gelmişti.



