Magazin Paris Hilton İsrail'i eleştirdiği paylaşımını sildi

Paris Hilton İsrail'i eleştirdiği paylaşımını sildi

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Paris Hilton İsrail'i eleştirdiği paylaşımını sildi

Paris Hilton’dan İsrail’e "soykırımı durdurun" çağrısı: Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında.

16 Mayıs 2021, Pazar 21:15 Son Güncelleme:
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Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’deki saldırılarına tepki gösterdi. Ünlü model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif’in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında." ifadelerini kullandı.

"Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!"

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge ’tamamen sessiz’ olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu. Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Öte yandan Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına Twitter'dan tepki gösterdikten sonra paylaşımlarını sildi.

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