Paris Hilton, Metaverse partisinden 700 bin dolar kazandı

ABD'de eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Paris Hilton, Metaverse evreninde yılbaşı organizasyonu düzenledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Tali Fraser, Hilton'un gösteriye dijtal görünümüyle katıldığını ve partinin Beverly Hills'deki Santa Monica iskelesinin yanında bulunan malikanenin sanal versiyonunda yapıldığını aktardı.

Hilton'un 2021 yılı boyunca sanal eğlence adası Paris World'u inşa etmek için çalıştığını belirten Fraser, ünlü ismin bu organizasyondan 700 bin dolar kazandığını söyledi.

Öte yandan, kişilerin sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu belirtildi. Hilton'un sanal avatarının partide DJ'lik yaptığı, Paris World'ün bulunduğu oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı bildirildi.

Kendi sanal konserlerini yaratarak dijital avatarlarıyla para kazanan ünlüler arasında ABD'li rapçiler Snoop Dogg, Lil Nas X ve Travis Scott da yer alıyor.