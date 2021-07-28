Magazin Paris Hilton’dan hamilelik haberlerine yalanlama: Evlenmeden olmaz!

Paris Hilton’dan hamilelik haberlerine yalanlama: Evlenmeden olmaz!

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Paris Hilton’dan hamilelik haberlerine yalanlama: Evlenmeden olmaz!

DJ’lik yapan dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, hamile olduğu haberlerine açıklık getirdi. 40 yaşındaki Hilton, nişanlısı Carter Reum’dan bebek beklediği söylentisini yalanladı. This Is Paris adlı podcast yayınında konuşan Hilton, “Hamile değilim, henüz değilim” dedikten sonra, “Evlenene kadar bekleyeceğim” diye konuştu. Ünlü yıldız ayrıca 2022’ye kadar çocuk istemediğini de ekledi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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DJ’lik yapan dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, hamile olduğu haberlerine açıklık getirdi. 40 yaşındaki Hilton, nişanlısı Carter Reum’dan bebek beklediği söylentisini yalanladı.

This Is Paris adlı podcast yayınında konuşan Hilton, “Hamile değilim, henüz değilim” dedikten sonra, “Evlenene kadar bekleyeceğim” diye konuştu. Ünlü yıldız ayrıca 2022’ye kadar çocuk istemediğini de ekledi.

DÜĞÜNE HAZIRLIK

Düğününe hazırlık yaptığını söyleyen Hilton, "Gelinliğim dikiliyor, bu yüzden muhteşem göründüğünden ve mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum” dedi.

KIZI OLURSA VERECEĞİ ADI AÇIKLADI

Bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istediğini söyleyen Hilton, kızına Londra adını vereceğini söyleyerek, “Londra ve Paris’i birlikte seviyorum. Oğlum için de bir şehir, ülke ya da devlet ismi koymak istiyorum. İsmi seçtim ama söylemeyeceğim. Sürpriz olmalı ve kimsenin bebeğimin adını çalmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.

BİR KIZ BİR OĞLAN İSTİYOR

Hilton, ocak ayında daha sonra anne olabilmesi için kısırlık tedavisi gördüğünü söylemişti. Ünlü yıldız ayrıca ikiz bebek istediğini, özellikle de bir kız, bir oğlan çocuğu olmasını istediğini belirtmişti.

Bu yılın başında bir podcast yayınına katılan Hilton, tüp bebek tedavisi gördüğünü, dolayısıyla isterse ikizleri olabileceğini söylemiş, bir kız-bir erkek ikizlere sahip olabilmesinin tek yolunun tüp bebek olduğunu anlatmıştı.

YUMURTALARINI DONDURDU

Dört çocuk annesi olan arkadaşı Kim Kardashian’ın kendisine, çocuklarının cinsiyetini seçebileceğini söylediğini belirten Hilton, “Bana tavsiyede bulunduğu ve beni doktoruyla tanıştırdığı için mutluyum” demişti.

Hilton, 40’ıncı doğum gününden önce yumurta dondurma işlemi yaptırdığını söyleyerek, “Çok zordu ama buna değeceğini biliyorum” diye konuşmuştu.

İLK EVLİLİĞİ OLACAK

Paris Hilton ile Carter Reum şubat ayında bir tropikal adada nişanlanmıştı. Bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi, Hilton’a 1 milyon dolar değerinde bir elmas yüzük takmıştı. Reum ile yapacağı, Hilton’un ilk evliliği olacak.

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