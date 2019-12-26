Paris Operası'ndan balerinli protesto
Fransa'daki emelilik yasası protestoları devam ediyor. Dün Paris Operası, emeklilik yasasını bale gösterisi ile protesto etti. Paris Operası’nın, protestosu tüm dünyada büyük beğeni topladı. Arkada grevi destekleyen dövizler eşliğinde dans eden balerinler dakikalarca alkışlandı.
Fransa’da emeklilik yaşını yükselten yasaya karşı 5 Aralık’ta başlayan grev ve protestolara dünyaca ünlü Paris Operası da katıldı. Balerinler, kentin meşhur opera binası Garnier Sarayı’nın önünde Kuğu Gölü’nden bir kesit sahneledi. Balerinlere, Paris Senfoni Orkestrası eşlik etti. Dekor olarak da ‘Paris Operası grevde’ ve ‘Kültürümüz tehlikede’ pankartları kullanıldı. Grevler ülkede yaşamı altüst ederken seferleri durdurmak zorunda kalan Ulusal Demir Yolları’nın (SNCF), 20 günde 400 milyon Euro zarar ettiği açıklandı. Fransa’da SNCF’nin yanı sıra polisler, doktorlar, hemşireler, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, otomobil fabrikası işçileri, postane çalışanları, elektrik üretim ve dağıtım şirketleri de grevde.
#olayıngeçmişi
- Emmanuel Macron, özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve şartları onlarca sistemi tek bir sistemde birleştirmek istiyor.
- Macron’un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemine göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli yararlar sağlayacak; emeklilik yaşı kademeli olarak 62’den 64’e çıkarılacak.
- Ancak sendikalar ve daha geç yaşta emekli olma yahut emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler plana karşı çıkıyor. Bu sebeple 5 Aralık’ta süresiz genel grev başlatıldı, protestolara 800 binden fazla kişi katılırken, tren ve metro seferleri durmuştu.
- Emmanuel Macron, demiryolu işçilerine seslenmiş ve Noel öncesi eylemelerini askıya almalarını istedi.
- Devlete ait demiryolu şirketi SNCF oldukça kısıtlı himet verirken, pek çok yerde grev devam ediyor.