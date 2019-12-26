Fransa’da emeklilik yaşını yükselten yasaya karşı 5 Aralık’ta başlayan grev ve protestolara dünyaca ünlü Paris Operası da katıldı. Balerinler, kentin meşhur opera binası Garnier Sarayı’nın önünde Kuğu Gölü’nden bir kesit sahneledi. Balerinlere, Paris Senfoni Orkestrası eşlik etti. Dekor olarak da ‘Paris Operası grevde’ ve ‘Kültürümüz tehlikede’ pankartları kullanıldı. Grevler ülkede yaşamı altüst ederken seferleri durdurmak zorunda kalan Ulusal Demir Yolları’nın (SNCF), 20 günde 400 milyon Euro zarar ettiği açıklandı. Fransa’da SNCF’nin yanı sıra polisler, doktorlar, hemşireler, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, otomobil fabrikası işçileri, postane çalışanları, elektrik üretim ve dağıtım şirketleri de grevde.

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