Fransa hükümeti, dün, tahtakurularını 'ihbar etmek' için kurulan telefon hattını tanıttı. Yeni telefon hattıyla, otellere ve evlere giderek daha da fazla yerleşen tahtakurularıyla mücadele etmek ve istenmeyen misafirlerde kurtulmak amaçlanıyor. Tahtakuruları Fransa'da 1950'ler itibariyle yok olmuştu ancak İskan Bakanlığı'na göre insan kanını emen böcek türüyle ilgili ülkede yeniden 'alarm durumu' söz konusu. Tahtakurularından 'herkesin etkileneceğini' belirten hükümet, internet üzerinden yayınladığı bir dizi açıklamada, tahtakurusu istilalarının nasıl önlenebileceğine dair tavsiyelerde bulunarak, böcek istilaları konusunda uzmanlaşmış kişilerin bağlantı numaralarını paylaştı. Paris'te en sık rastlanan tahtakurusu türü 'cimex lectularius', ılıman iklimlerde, ABD'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülüyor.

Başlarda önemsizdi

Tahtakuruları, DDT gibi zararlı tarım ilaçlarının İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yoğun kullanımı nedeniyle başta ufak bir sorundu. Ancak bu tip tesirli zehirlerin yasaklanmasıyla birlikte tahakuruları yeniden meydana çıktı. 1990'ların sonlarında ise tahtakuruları bu kez ABD'nin en kalabalık kentlerinden New York'a sıçradı. 2010'da ise artık gökdelenlerin en yüksek katlarında, otellerde hatta Victoria's Secret gibi lüks tüketim mağazalarındaydı. Tahtakurusu istilaları, iş dünyasına ve ev sahiplerine milyarlarca dolara mâl oldu.

New York'ta tahtakurusu istilası nedeniyle sokağa atılan mobilyalar

Artık bağışıklık kazandılar

2016'da yapılan bir araştırmada, tahtakurularının haşere ilaçlarına karşı bağışıklık kazandığı anlaşıldı. Aynı yıl yapılan başka bir araştırmada ise, tahtakurularının insan kokusunu takip ettiği ve kıyafetlere tutunduğu kanıtlandı. 2018 yılında Paris'te 400 bin daire ve otelde tahtakurusu temizliği yapıldı. Bu sayının, 2017'nin 3 katı olduğu belirtiliyor. Problem öyle rahatsız edici bir noktaya ulaştı ki, seks kasedinin ortaya çıkması üzerine yarıştan çekilen 2020 seçimleri eski Belediye Başkan Adayı Benjamin Griveaux, şehri tahtakurularından 100 günde arındıracağı sözünü vermişti.