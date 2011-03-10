Geçmişten bağımsız bir gelecek duygusunun sorgulandığı koleksiyonda, deriyi adeta kumaş gibi kullanan tasarımcı, moher, şifon ve yılan derisiyle birleştirerek deriye yeni bir yorum katmış.

Siyah renginin egemen olduğu koleksiyonda vücuda oturan elbiseler, body’ler ve tulumlar öne çıkıyor. Kaprol’un defilesinde ünlü top model Jessica Stam ve Demet Şener, Ece Sükan, Sinem Güven, Tuğçe Kazaz gibi Türk mankenler de tasarımcı için podyumdaydı.

UZAN VE SEVGİLİSİ DEFİLEYİ İZLEDİ

Defileyi kaçak işadamı Cem Uzan ile sevgilisi Derin Mermerci de birlikte el ele izledi. Çiftin ilişkisi, Kaprol’ün geçen yıl Paris’teki defilesinin ardından düzenlenen after party’de başlamıştı.