Paris’te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

PSG-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.