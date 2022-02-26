Dünya Paris’te, Ukrayna’ya destek gösterisi düzenlendi

Paris’te, Ukrayna’ya destek gösterisi düzenlendi

Dünya

Paris’te, Ukrayna’ya destek gösterisi düzenlendi

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan binlerce kişi Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini protesto etti.

26 Şubat 2022, Cumartesi 19:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının durdurulması için Fransa’da gösteri düzenlendi. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gösteriye katılanlar Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında, "Katil Putin, Ukrayna’dan askeri gücünü çek" sloganı attı.


Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini protesto eden göstericiler, NATO aleyhinde de slogan atarak, Avrupa Birliği’ni Rusya’ya baskı yapmaya davet etti. Gösteride "Bugün Ukrayna yarın neresi?", "Bu savaşı durdurun", "Putin’i durdurun", "Ukrayna’nın yanındayız" yazılı pankartlar yer aldı. Göstericiler daha sonra Ukrayna’ya destek sloganları atarak, protestoyu sonlandırdı.

Gösteride ayrıca, Rus saldırısı nedeniyle ailesini kaybeden ve Paris’te eğitim gören Ukraynalı bir kız öğrenci protestoya katılanlar tarafından teselli edildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk vatandaşları Odessa’dan tahliye ediliyor