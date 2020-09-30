Dünya Paris'teki patlama sesinin sebebi belli oldu

Paris'teki patlama sesinin sebebi belli oldu

Dünya

Paris'teki patlama sesinin sebebi belli oldu

Fransa'nın başkent, Paris'te duyulan patlama sesinin sebebi belli oldu.

30 Eylül 2020, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Reuters haber ajansı, Fransa'nın başkenti Paris'in her yerinde duyulan büyük bir patlama geldiğini duyurdu. Görgü tanıkları ateş ya da duman görmediklerini ancak binaların sallandığnı gördüklerini iddia etti. 

BFM TV ise, Paris'teki patlamanın ses duvarını aşan bir uçak olduğunu ileri sürdü. Paris polisi de Twitter'dan yaptıkları açıklamada, savaş uçağının ses duvarını açması sonrası patlama sesi duyulduğunu duyurdu. 


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