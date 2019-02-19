Park görevlisi ve sürücü birbirine girdi

Kahramanmaraş’ta otopark parasını ödemediği iddia edilen sürücüye park görevlisi yumruk attı, taraflar arasında kavga çıktı

19 Şubat 2019, Salı 18:56
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Park görevlisi ve sürücü birbirine girdi

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükumet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 VJ 4327 plakalı siyah cipin sürücüsü otoparktan çıkarken park parasını ödemedi.

SEYİR HALİNDEYKEN YUMRUK YEDİ

Bunun üzerine park görevlisi koşarak, seyir halindeki aracın sürücüsüne yumruk attı.

Sürücü yol ortasında aracını bırakıp aşağı indi. Park görevlisi bir anda sürücüye saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, sürücünün yanında bulunan kadın ise, "Nasıl önümüzü kesebiliyorsunuz? Hepinizden birden çocuğa çöküyorsunuz. Bir dakika ben bu işi çözeceğim" diye bağırdı.

Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından ismi öğrenilemeyen sürücü ve kadın aracına binerek bölgeden ayrıldı.

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