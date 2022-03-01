Park halindeki 3 TIR alev alev yandı!
Kırıkkale'de dinlenme tesisinde 3 TIR yandı. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekiplerince TIR'larda çıkan yangın kontrol altına alındı.
01 Mart 2022, Salı 08:04 Son Güncelleme:
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Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerin olduğu bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki 2 TIR'a daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve jandarma sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. 2 TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer 1 TIR'da da büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
İHA
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