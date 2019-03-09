Park halindeki kamyoneti ateşe verdiler!

Olay, İstanbul Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki kamyonet iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

BİDON ALIP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Kamyonetin sahibi aracının yandığını görünce su bidonlarını alıp söndürmek için dışarı çıktı. Kamyonetini söndürmeye çalışan araç sahibi, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası kamyonette hasar oluştu. Polis de olay yerine gelerek önlem aldı.

Soner HASIRCIOĞLU/DHA