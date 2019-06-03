Park halindeki kamyoneti yakmak istediler!

Antalya Kepez'de sabah işe gelen Ramazan Bozkurt, kamyonetinin kundaklanmaya çalışıldığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü tanıklarından şüphelilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Ramazan Bozkurt, "Sabah işe geldiğimde kamyonetimin yakılmaya çalışıldığını fak ettim. Komşularıma sorunca mazot ve kağıt ile motor kısmının altına ateş yakarak kamyoneti yakmaya çalıştıklarını öğrendim. Kamyonetten duman çıkmaya başlayınca komşularım hemen gelip söndürmüş. Yoksa komple yanacakmış" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)