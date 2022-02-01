Türkiye Park halindeki minibüse arkadan çarptı: Yaralılar var

Park halindeki minibüse arkadan çarptı: Yaralılar var

Türkiye

Park halindeki minibüse arkadan çarptı: Yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu Basın Ekspres Bağlantı Yolunda arıza nedeniyle sağ şeritte duran minibüse hafif ticari araç arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

01 Şubat 2022, Salı 03:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Basın Ekspres Bağlantı Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 59 VB 018 minibüs arıza nedeniyle yolda kaldı. Bunun üzerine sürücü minibüsü sağa çekti. Alkollü sürücü minibüse arkadan çarptı.

Minibüsün durduğunu fark edemeyen 34 ZH 426 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu iddiasıyla çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapalı olan yol daha sonra açıldı.

Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Kar yağışı aniden bastırdı! Şehir beyaza büründüIğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Hakan Çelik
Cinsiyet eşitliğinde öncü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tandırda feci ölüm! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti