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Park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı

Malatya'da park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı

18 Şubat 2019, Pazartesi 02:02
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Park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı

Kaza, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelen M.H.C. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde olan E.U.'ya ait otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. 

MALATYA (İHA)

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