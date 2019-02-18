Park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı
Malatya'da park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı
Kaza, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelen M.H.C. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde olan E.U.'ya ait otomobile çarptı.
Kazada araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.
MALATYA (İHA)