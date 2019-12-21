Park yasağı ihlalinde yeni dönem

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada: "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

İstanbul Trafik Vakfı’nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetleri sona erdirildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı’nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı. Valilik tarafından alınan karar neticesinde İstanbul Trafik Vakfı’na ait 27 çekici de Kemerburgaz’da bulunan otoparka çekildi. 30 Kasım’da alınan karar neticesinde faaliyetleri sonlandırılan İstanbul Trafik Vakfı’na ait otoparkların boş kaldığı görüldü.

Araç sahiplerinin yorumu

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararın yerinde olduğunu belirten bir vatandaş," Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı doğru bir şekilde emniyette uygular. Umarım halk için yararlı olur. Yasak olmayan bir yere park ettiğim halde otomobilim çekildi. Otomobillerin seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı’nda ve Ortaköy’de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir anca giderilir" ifadelerini kullandı.





DHA