İstanbul Şişli’de 11 Haziran’da arazi anlaşmazlığı yaşayan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kızlarını parka götüren Okan Karaten ile eşi de çatışmanın ortasında kaldı. Kızını korumak için üstüne kapanan 48 yaşındaki Okan Karaten başına isabet eden kurşunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 8 şüpheli hakkında dava açıldı.









İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Hazırlanan iddianamede, Nupella isimli otelin hissedarı İlamettin Aytekin ile gayriresmi ortağı olan Deniz Sarıhan’ın otelin yanında bulunan boş araziyi kiralamak için diğer hissedar Ahmet Aydemir’in iş yerine gittikleri anlatıldı. Yapılan görüşme sonrası çıkan tartışma sonrası tarafların olaysız ayrıldıkları anlatılan iddianamede, birkaç saat sonra Deniz Sarıhan’ın yanında 3 kişiyle geri geldiği ve iş yerine silahla ateş ettikleri anlatıldı.

UZUN MANLULU TÜFEKLE KARŞILIK VERDİLER, OKAN KARATEN VURULDU

Ahmet Aydemir ile Efe Aydemir’in de aynı şekilde silah ve uzun namlulu tüfekle ateşe karşılık verdikleri anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan Halis Yalazı’nın sol bacağından, yoldan tesadüfen geçen Mazlum Tikiz’in dizinden ve yine tesadüfen olay yerinden geçen Okan Karaten’in başından vurulduğu anlatıldı.

SİLAHLAR ÇÖP KONTEYNERİNİN ALTINDAN ÇIKTI

Çatışma sonrası başlatılan aramalar sonucu şüphelilerin yakalandığı belirtilen iddianamede, silahların ise bir çöp konteynerinin altına saklandığı anlatıldı. Çöp konteynerinin altında yapılan incelemelerde, 2 adet farklı marka tabanca ve 1 adet uzi diye tabir edilen otomatik silah ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ahmet Aydemir’in iş yerinde yapılan aramalarda ise bir adet tabanca ile bir adet av tüfeği ele geçirildi.

"NE OLURSA OLSUN"

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporuna göre ise Okan Karaten’in ölümüne neden olan kurşunun şüpheli Yunus Aksak’ın kullandığı Uzi olarak tabir edilen otomatik silahtan çıktığı belirlendi. Yunus Aksak’ın, “Ne olursa olsun” düşüncesiyle hareket ederek ateş ettiği belirtilen iddianamede, “olası kasıtla öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin ise, “sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması”, “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “mala zarar verme”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından çeşitli hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.







