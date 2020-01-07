Parke nasıl temizlenir? Parke parlatma yöntemleri
Günümüzde çoğu evde genellikle parke kullanılıyor. Parkeler zamanla matlaşır veya mobilyalar yüzünden lekeler oluşabilir. Parkelerinizin ilk gün ki gibi olmasını istiyorsanız ve lekelerinden kurtulmak için çözümler arıyorsanız "parke nasıl temizlenir, parke parlatma yöntemleri" detaylar haberimizde.
Parkeler zamana ve kullanıma karşı koyamaz ve zamanla matlaşmaya başlar. Evdeki parkeleriniz de mobilyadan kaynaklı lekeleriniz varsa veya matlaşmaya başladıysa "parke nasıl temizlenir, parke parlatma yöntemleri" haberimize göz atın.
Parke nasıl temizlenir? Parke parlatma yöntemleri
- Parkelerinizi hafta en az 2 kere silmeye çalışın. Bu sayede toz nedeniyle oluşacak olan matlığı engellemiş olursunuz.
- Parkeleri temizlerken mobilyalarını sürüklemek yerine hafif kaldırarak taşımaya çalışırsanız çizikleri ve mobilya lekelerini engellemiş olursunuz.
- Parkeleri temizlerken parke yüzey temizleyicisi tercih edin. Parkeleriniz ilk gün ki gibi parlak görünür.
- Farklı bir yöntem olarak ta bir demlik çayı demleyin ve çay soğuduğunda havlu yer silme beziyle parkeleri dairesel hareketlerle silin. Parkeniz kuruduğunda ilk gün ki gibi olacaktır.
- Arap sabunuyla parke temizliği yapmanızda parke bakımı açısından oldukça önemlidir. Hem koruyucu görev görür hemde cilalanmış gibi parlar.
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