Parkta kadın ve çocuklara cinsel taciz! Böyle yakalandı...

Kayseri'de, Suriyeli uyruklu S.E. (25), parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda S.E., kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. S.E.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E., polis karakoluna götürüldü.

Yasin DALKILIÇ/DHA