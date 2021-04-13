Parkta kadın ve çocuklara cinsel taciz! Böyle yakalandı...
Kayseri'de bir parkta 25 yaşındaki Suriye uyruklu olan S.E.'nin parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiası sonrası ortalık karıştı.
13 Nisan 2021, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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Kayseri'de, Suriyeli uyruklu S.E. (25), parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda S.E., kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. S.E.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E., polis karakoluna götürüldü.
Yasin DALKILIÇ/DHA
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