Ankara’da bir parkta bulunan yaşlı vatandaşlar, doktorlar tarafından corona virüsten korunmak amacıyla "evde kalın" çağrısı yapılmasına ilişkin düşüncelerini anlattı. Parkta oturan Salih K. (70), "Televizyonda söylenen tedbirleri aldık" dedi. K., "Ben zaten ona da bir anlam veremedim; elini yıka, ayağını yıka diyorlar. Şimdiye kadar bu insanlar hep pis geziyormuş demek. Ben elimi, ayağımı yıkamadan dışarı çıkmam, her sabah duş yapmadan çıkmam" dedi.

K., "Kronik hastayım ama evde de hanım kovdu şimdi bizi. ’Bu ne, evde otur otur usandım senden’ dedi. Hanımın korkusundan ne yapalım, dışarı çıktık" ifadelerini kullandı.

Belli bir yaşın üzerindeki insanların dışarı çıkmaması konusundaki uyarıların hatırlatıldığı K., "Gel sen onu bir de benim hanıma anlat. ‘Bu ne her gün otur otur’ diyor. Baktım boşanacağız, ‘hastalık için hanımı kaybedeceğim, eyvah’ dedim, dışarı çıktım" ifadelerini kullandı.

"Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum"

Ferhan K. (68) ise, "Korona virüs olayından dolayı tedirginim ama hijyenime çok dikkat ediyorum. Arkadaşlarla sohbet ederken aralıklı oturmaya dikkat ediyoruz. Kalabalık alanlardan genellikle kaçıyorum. Toplu taşıma araçlarına binmiyorum, yürüyerek gidip geliyorum. Allah’ım yardım etsin inşallah hepimize" dedi.

"Evde kalın" çağrısı sorulan K., "Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum. Alışveriş için hiç olmazsa 1-2 saat dışarı çıkmak zorundayım, yoksa bunalıma giriyorum" ifadelerini de kullandı.

"Sıkıldım"

Müşerref K. (73) ise "Ben zaten yalnız yaşıyorum evde. Çıkmamaya çalışıyorum" dedi. "Evde kalın" çağrısı hatırlatılan K., "Öyle diyorlar bilhassa 60-65 yaş üstü için. Mecbur çıkıyorum, sıkıldım ben. Kaç gündür çıkmıyorum dışarı" dedi.

İHA