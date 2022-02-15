Türkiye Parkta silahlı ve bıçaklı kavga! Polis her yerde onları arıyor

Parkta silahlı ve bıçaklı kavga! Polis her yerde onları arıyor

Türkiye

Parkta silahlı ve bıçaklı kavga! Polis her yerde onları arıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

15 Şubat 2022, Salı 00:19 Son Güncelleme:
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi 194. Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada M.D. (18) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SAKARYA (İHA)

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