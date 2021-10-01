Türkiye Parkta yerde yatan Melek herkesi şaşkına çevirdi!

Parkta yerde yatan Melek herkesi şaşkına çevirdi!

Türkiye

Parkta yerde yatan Melek herkesi şaşkına çevirdi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen Melek E., belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.

01 Ekim 2021, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
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Çağlayan Mahallesi Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince 112 Acil'i aradı. İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti.

Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı. Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı. Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E., bir süre suyun altında yattıktan sonra parktan ayrıldı.

Bülent TATOĞULLARI/DHA

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