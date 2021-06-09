Parktan kaçan filler uyurken görüntülendi

Çin’de yaşadıkları parktan geçen yıl kaçıp yola çıkan 15 filin yolculuğu sürüyor. 500 kilometreden fazla yol kat ederek Kunming şehrine yaklaşan filler dinlenme molası verdi. Üçü yavru 15 filin güvenli ilerleyebilmesi için 400 kişi görevlendirildi.

1 milyon dolarlık masrafa yol açan fillerin serüveni Çin devlet televizyonundan da naklen takip ediliyor.