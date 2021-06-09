Doğa Parktan kaçan filler uyurken görüntülendi

Parktan kaçan filler uyurken görüntülendi

Doğa

Parktan kaçan filler uyurken görüntülendi

Çin'de geçen yıl yaşadıkları parktan kaçan 15 fil, uyurken görüntülendi. Fillerin yolcuğu yetkililer tarafından anbean izleniyor.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:21 Son Güncelleme:
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Çin’de yaşadıkları parktan geçen yıl kaçıp yola çıkan 15 filin yolculuğu sürüyor. 500 kilometreden fazla yol kat ederek Kunming şehrine yaklaşan filler dinlenme molası verdi. Üçü yavru 15 filin güvenli ilerleyebilmesi için 400 kişi görevlendirildi.

1 milyon dolarlık masrafa yol açan fillerin serüveni Çin devlet televizyonundan da naklen takip ediliyor.

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