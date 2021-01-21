2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisini kaldıran Apple, yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor. Yeni modellerde Face ID özelliğini kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi, bu adım sonrası "home" tuşuna da veda etmişti.

Son yıllarda sürekli gündeme gelen Touch ID özelliğinin geri geleceği iddiası bir kez daha gündemde. Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni iPhone modellerinde hem Face ID hem de Touch ID özelliklerine yer verilecek.

Salgın etkili oldu

Maskelerin hayatımıza girmesi sonrası Face ID özelliğini kullanmak zorlaşmıştı. Son dönemde pek çok kullanıcı bu nedenle parmak izi özelliğinin geri gelmesini istiyordu.

Apple'ın bu talebe yanıt verip vermeyeceğini görmek için eylülde yapılması beklenen lansmanı beklememiz gerekecek.

Şirket henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.





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