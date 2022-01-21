Türkiye Parmak izlerine bakacağım dedi... Akılalmaz dolandırıcılık!

Parmak izlerine bakacağım dedi... Akılalmaz dolandırıcılık!

Türkiye

Parmak izlerine bakacağım dedi... Akılalmaz dolandırıcılık!

Amasya'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, girdiği evde "Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım" dediği çiftin 160 bin liralık dövizi ile ziynet eşyalarını dolandıran İ.U.A. yakalandı.

21 Ocak 2022, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Derbentoğlu köyünde meydana gelen olayda İ.U.A., kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, 73 yaşındaki Ayşe K. ve 76 yaşındaki Adil K. çiftinin evine girdi. 

"Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım" diyen şüpheli, çiftin 160 bin lira değerindeki dövizi ile 5 altın bilezik, 2 gram altın, 3 tam altın, 2 altın küpe, 150 lira ve altın alyansını kontrol etmek istediği yalanını söyledi.



Dolandırıcılıktan şüphelenen Ayşe K., İ.U.A.'ya verdiği para ve ziynet eşyalarını geri istedi. Bu sırada Ayşe K.'ye "Ellerine kelepçe takarım" diyen şüpheli, hızlıca evden uzaklaştı. Çiftin ihbarıyla harekete geçen jandarma ekipleri, İ.U.A. operasyonla kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, ziynet eşyaları ile dövizi de çifte teslim etti.

Jandarmadan para ve ziynet eşyalarını teslim alan Ayşe K., "Telefonda kendisini 'jandarma' diye tanıttı, daha sonra kapıya geldi. Bize 'Altınları çıkar, dolar varmış. Dolar ve altınları götüreceğim. Onların üzerinden parmak izlerine bakacağım' dedi. Ben de 'El izi vermeye kendim giderim' dedim. Altınlarımı alıp, cebine koyduğu sırada şüphelendim, elinden tuttum ve bana 'Şimdi senin eline kelepçeyi takarım' dedi. Öyle söyleyince eşim de korkarak bırakmamı istedi. Altınlarımızı alıp, gitti. Biz de jandarmaya haber verdik. Jandarmamızdan Allah, razı olsun. Altınlarımızı bulup, bize teslim ettiler" dedi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası İ.U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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