Parmak kukla tavşan (Oyun)





MALZEMELER

Fon kartonu, makas, yapıştırıcı ve renkli kalemler/ Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber fon kartonundan biri büyük biri orta boy olacak şekilde iki tane daire kesin. Dairelerden küçük olanın üzerine tavşanınızın yüzünü çiziniz ve bu daireyi büyük olanının üzerine yapıştırın. Dairelerden büyük olanının alt kısmına yan yana bir parmağın girebileceği boyutta iki tane daire çizip, kesin. Sonrasında fon kartonundan ikişer tane tavşan kulağı kesin. Bu kulakları da kestiğiniz küçük dairenin üzerine yapıştırınız. Artık parmak kuklamız hazır! Birkaç tane daha yapıp birçok kişiyle de oynayabilirsiniz.







