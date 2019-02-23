Parmaklarımız neden çok üşür?

Kışın çok fazla üşüdüğümüz bir gerçek. En çok da el ve ayak parmaklarımız üşür. Hatta bazen kapalı alanlardayken bile. Peki sizce neden?

YETERSİZ KAN DOLAŞIMI

Kış aylarında eldivensiz sokağa çıktığınız için parmaklarınız üşüyebilir. Ancak semptomlar kapalı bir ortama girdiğinizde de devam ediyorsa yeterince kan dolaşımı olmadığı anlamına gelebilir. Kan dolaşımı problemleri ciddi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi sigara bağımlılığı veya fazla kilo gibi sebeplerden de kaynaklanabilir.

KANSIZLIK

Ellerin ve ayakların üşümesi anemi belirtisi olabilir. Üşümenin yanı sıra halsizlik, kalp çarpıntısı ve ciltte solgunluk varsa bir doktora danışmanız gerekebilir. Anemi genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır ve başka bir hastalığın yan etkisidir.

ÇOK HAREKETSİZ OLMAK

Eller ve ayaklar kalbe en uzak organlardır. Vücut hareketsiz kaldığında kan dolaşımı azalacağı için daha çok hareket etmeye özen gösterin.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK...

Raynoud sendromu, skleroderma adı verilen, cildi ve cildin altındaki dokuları etkileyen otoimmün bir hastalıktan kaynaklanabilir. Hastalık, vücudun fazla kolajen üretmesine ve cildin sertleşmesine neden olur.

KADINSINIZ...

1998 Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların çekirdek sıcaklığı erkeklere göre daha düşükken el sıcaklığı ise 2 dereceye kadar daha düşüktür. Bu durum, hormon seviyesiyle alakalı.







