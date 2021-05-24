Parmaklı seksek nasıl oynanır?

MALZEMELER

Bir A4 kâğıdı, keçeli kalem

NASIL OYNANIR?

Bir A4 kâğıdını ortadan kesin. Her iki tarafa da sıraları farklı olacak şekilde büyük ve küçük dikdörtgenler çizin. Küçük dikdörtgenlerin içini boyayın. İki kâğıdı yan yana koyun ve çocuğunuzdan sağ ve sol elinin iki parmağını ilk dikdörtgenlere yerleştirmesini söyleyin. Çocuğunuz büyük dikdörtgendeyken koyduğu parmaklarını kapamalı, küçük dikdörtgenlerdeyken açmalı. Bunu hızlı şekilde yapana kadar pratik yapabilirsiniz.



