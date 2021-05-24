Parmaklı seksek nasıl oynanır?
İnsan beyninin iki ayrı lobunun, ayrı işlev ve yeteneklere sahip olduğu biliniyor. Bu oyun gibi her iki lobu geliştirmeye yönelik çalışmalar okul öncesi çocukların zihinsel hazırlık sürecini verimli geçirmesine ve daha başarılı olmalarına yardımcı olur.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Bir A4 kâğıdı, keçeli kalem
NASIL OYNANIR?
Bir A4 kâğıdını ortadan kesin. Her iki tarafa da sıraları farklı olacak şekilde büyük ve küçük dikdörtgenler çizin. Küçük dikdörtgenlerin içini boyayın. İki kâğıdı yan yana koyun ve çocuğunuzdan sağ ve sol elinin iki parmağını ilk dikdörtgenlere yerleştirmesini söyleyin. Çocuğunuz büyük dikdörtgendeyken koyduğu parmaklarını kapamalı, küçük dikdörtgenlerdeyken açmalı. Bunu hızlı şekilde yapana kadar pratik yapabilirsiniz.