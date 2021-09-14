Melanzane alla Parmigiana ve Parmigiana di Melanzane olarak da bilinen Parmigiana, Güney İtalya’da oldukça rağmbet gören bir yemektir. Hemen her evde bulunabilecek malzemelerle yapılabilen Parmigiananın yapılışı ve tarifini bir araya getirdik…

PARMİGİANA MALZEMELERİ

2 adet bostan patlıcanı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gram mozzarella peyniri

1 su bardağı domates sosu

1 diş sarımsak

1 avuç fesleğen

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

PARMİGİANA NASIL YAPILIR?