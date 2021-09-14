Parmigiana nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Parmigiana tarifi
Parmigiana, bir Güney İtalya yemeğidir ve patlıcan, domates sosu ve peynir ile yapılır. Lezzetli oluşunun yanı sıra oldukça sağlıklı olmasıyla tercih edilmesinin yanı sıra vejetaryen yemek tarzında da uygundur. Peki, Parmigiana nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Parmigiana tarifi
14 Eylül 2021, Salı 22:28 Son Güncelleme:
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Melanzane alla Parmigiana ve Parmigiana di Melanzane olarak da bilinen Parmigiana, Güney İtalya’da oldukça rağmbet gören bir yemektir. Hemen her evde bulunabilecek malzemelerle yapılabilen Parmigiananın yapılışı ve tarifini bir araya getirdik…
PARMİGİANA MALZEMELERİ
- 2 adet bostan patlıcanı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 100 gram mozzarella peyniri
- 1 su bardağı domates sosu
- 1 diş sarımsak
- 1 avuç fesleğen
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam tuz
PARMİGİANA NASIL YAPILIR?
- Patlıcanları 1 cm kalınlığında doğrayın ve tuzlu suda yarım saat bekletin.
- Dilimlerin iki tarafına fırça ile zeytinyağı sürün.
- Fırın tepsisine patlıcanları dizin ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca pişirin.
- Bu esnada sosu hazırlayın.
- Domates sosuna sarımsak ve kıyılmış fesleğen ilave edin.
- Patlıcanları fırından alın, aynı tepsiye domates sosunu ekleyin.
- Ardından sırasıyla patlıcan, domates sosu ve rendelenmiş peynir ilave ederek katları çıkın.
- En üstüne yeniden domates sosu ilave edin ve
- 180 derecede peynirler eriyene dek yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun...
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