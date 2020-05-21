Pars Tan'ın mezarının başında bekliyor
Ebru Şallı'nın kısa bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın Kilyos Mezarlığı'ndaki mezarı başında bekleyen bir köpek herkesin dikkatini çekti.
21 Mayıs 2020, Perşembe 22:07 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı’nın bir süre önce kaybettiği oğlu Pars'ın mezarı başından hiç ayrılmayan köpek dikkat çekti. TV100'de yer alan habere göre Köpeğe Şallı’nın baktığı, mamasını ve suyunu eksik etmediği ortaya çıktı. Mezarın başından ayrılmayan köpeği görenler "Sanki onu bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.