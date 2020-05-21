Ebru Şallı’nın bir süre önce kaybettiği oğlu Pars'ın mezarı başından hiç ayrılmayan köpek dikkat çekti. TV100'de yer alan habere göre Köpeğe Şallı’nın baktığı, mamasını ve suyunu eksik etmediği ortaya çıktı. Mezarın başından ayrılmayan köpeği görenler "Sanki onu bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.







