Magazin Pars'ın mezar taşı duygulandırdı

Pars'ın mezar taşı duygulandırdı

Magazin

Pars'ın mezar taşı duygulandırdı

Lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan hayatını kaybetti. Pars, cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Pars'ın mezar taşı ise görenleri duygulandırdı.

17 Nisan 2020, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ebru Şallı ve Harun Tan’ın, lenfomadan hayatını kaybeden oğulları Pars bugün toprağa verildi. Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizerken “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenleri duygulandırdı...

Aile üyelerinin birçoğu Pars’ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamadı.

İlgili Haberler
Uğur Akkuş’un eski eşinden Ebru Şallı'ya mesaj


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
17 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İstanbul’da deprem, uğultu ve Çernobil!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu