Pars'ın mezar taşı duygulandırdı
Lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan hayatını kaybetti. Pars, cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Pars'ın mezar taşı ise görenleri duygulandırdı.
17 Nisan 2020, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı ve Harun Tan’ın, lenfomadan hayatını kaybeden oğulları Pars bugün toprağa verildi. Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizerken “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenleri duygulandırdı...
Aile üyelerinin birçoğu Pars’ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamadı.