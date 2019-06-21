Part time çalışanlar bu detaylara dikkat!

Yaz döneminde özellikle okulların kapanmasıyla liseli ve üniversiteli binlerce genç harçlığını çıkarmak için çalışıyor. ‘Kısmi süreli/yarı zamanlı çalışma’ olarak adlandırılan part time çalışanların birçok hakkı var. Yıllık izin, kıdem tazminatı bunların başında geliyor. Yasaya göre; part time çalışanla işveren arasında ‘kısmi süreli’ sözleşme imzalanmalı.

30 SAAT VE ALTINDAYSA

Tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat. Kısmi süreli sözleşme ise haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenmek zorunda. Örneğin, ayda 30 gün çalışan işçiye net 2400 lira ücret üzerinden günlük 80 lira ödeme yapılıyorsa, 10 gün çalışan işçiye ödenecek günlük ücret 80 liranın altında olamaz.

İŞSİZLİK MAAŞI VE İZİNLER

İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini 30 güne tamamlayanlar, işsizlik maaşından yararlanmak amacıyla isterlerse işsizlik sigortası için de prim yatırabilirler. Bu durumda, kendi belirledikleri günlük kazancın yüzde 3’ü üzerinden prim yatırmaları gerekir. Part time çalışanların da yıllık ücretli izin hakları da var. İzinler, çalıştıkları süre üzerinden hesaplanır. Bir yıllık normal işçi 14 gün izin kullanabilirken, ayda ortalama 10 gün part time çalışan 5 gün yıllık izin kullanabilir.

KIDEM ALIRLAR

Part time çalışanlar, ihbar ve kıdem tazminatı bakımından normal çalışanlar gibi hakka sahip. En az bir yıl çalışması bulunan part time işçisinin sözleşmesi, işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedilirse o işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı tutarı, bir ayda kendisine ödenen ücret üzerinden hesaplanır.

EMEKLİLİK PRİMLERİ...

Kısmi süreli sözleşmeyle çalışanlar emeklilik için primlerini iki yolla 30 güne tamamlayabilir. Çalışmaya devam edilen dönemde isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günler tamamlanabiliyor. İkincisi ise sonradan borçlanma yapmak. Çalışırken prim ödeme gücü olmayanlar, ilerleyen yıllarda eksik günleri 30’a tamamlamak için borçlanma yapabiliyor. 2019 yılı için günlük ödenmesi gereken minimum prim tutarı 27.29 TL. Bu rakama GSS primi de dahil. (Posta)