Parti yapan canavarlar
Çocukların korkularıyla yavaş yavaş tehditkâr olmayan ve eğlenceli bir şekilde yüzleşmelerini sağlamak için tasarlanmış bir çizim oyunudur. Korkulan nesne karşısında adım adım başarı deneyimlemek, çocuklarda kendine güveni ve ustalık duygusu artıracaktır.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Kâğıt ve boya kalemleri
NASIL YAPILIR?
Çocuğunuzdan onu korkutan şeyleri resmetmesini isteyin. Daha sonra korkulan nesnenin (örneğin bir canavar) daha az korkutucu görünmesini sağlayacak şekilde çizimi değiştirmesini söyleyin. Örneğin, çocuk canavarı küçültebilir, ona bir parti şapkası takabilir, komik saçlar yapabilir, canavarı kötüden iyiye çeviren bir süper kahraman çizebilir!