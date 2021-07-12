Parti yapan canavarlar

MALZEMELER

Kâğıt ve boya kalemleri

NASIL YAPILIR?

Çocuğunuzdan onu korkutan şeyleri resmetmesini isteyin. Daha sonra korkulan nesnenin (örneğin bir canavar) daha az korkutucu görünmesini sağlayacak şekilde çizimi değiştirmesini söyleyin. Örneğin, çocuk canavarı küçültebilir, ona bir parti şapkası takabilir, komik saçlar yapabilir, canavarı kötüden iyiye çeviren bir süper kahraman çizebilir!



