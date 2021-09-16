Evde bakımı kolaylıkla yapılabilen ve görüntüsüyle ev dekorasyonunu bütünleyen çiçeklerden birisi de paşa kılıcı çiçeği. Peki, paşa kılıcı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Paşa kılıcı çiçeği hikayesi nedir? Paşa kılıcı çiçeği hakkında bilinenler...

PAŞA KILICI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Paşa kılıcı çiçeğinin bakımının çok kolay olduğunu söylemek mümkündür. Paşa kılıcı çiçeğinin bakımı; mevsime göre farklılık gösterir. Yaz mevsiminde kılıç çiçeğinin sağlıklı tutulması adına bol su ile sulamak gerekir. Paşa kılıcı çiçeğinin yapraklarına sık bir şekilde su püskürtüp, yaz sıcaklarından olumsuz etkilenmesi önlenebilir. Yaz mevsimi boyunca; 1 litre su içerisinde 2 gram kaşık gübre eritilerek, haftada bir defa olmak üzere çiçek, bu karışımla sulanabilir. Kış mevsiminde ise, paşa kılıcı çiçeğinin yer aldığı ortamın 10 derece civarında tutulması gerektiğini söylemek doğru olacaktır.

Paşa kılıcı çiçeği; suya çok gereksinim duyan bir çiçek değildir. Yaz mevsiminde haftada iki veya üç defa sulanması yeterli olacaktır. Kış aylarında ise sulaması haftada bir defadır. Sulama esnasında suyun toprak bölümünden tamamen emildiğinden emin olmak gerekir. Fazla suyun saksı kenarından dökülmesi önemlidir. Saksı tabanlığında biriken fazla su, sulamadan belli bir süre geçtikten sonra dökülmeli, burada yer alan fazla suyun zararlı böcek ve küflenme oluşmasına izin verilmesi önlenmelidir.

PAŞA KILICI ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Paşa kılıcı çiçeği; güneş ışığını seven bir çiçektir. Yaz mevsiminde haftada bir defa, kış mevsiminde ise 2 haftada bir kez su vermek yeterli olacaktır. Doğrudan değil dolaylı güneş ışığı almalıdır. Paşa kılıcı çiçeği, çok soğuğu sevmeyen bir çiçektir. Bu yüzden oda sıcaklığı normal seviyede tutulmalıdır.

Paşa kılıcı çiçeğine verilecek olan su, klorsuz ve dinlenmiş bir su olmasına özen gösterilmelidir. Klorlu çeşme suyu, bitkinin kökünü tıkayıp, gelişmesini sınırlandırır. Gün ışığı alan bir ortam içerisinde bakılması gerekir. Aydınlık yerde tutulması gereken ve büyümesine imkan sağlanarak, çevresinde eşyalar bulundurulmamalıdır. Çiçeğin rüzgardan uzak tutulması gerekmektedir. Paşa kılıcı çiçeğinin toprağına vitamin eklenirken dikkat edilmesi gerekmekte olup, aşırı sulanmamalıdır. Çiçeğin toprağı verimsiz ve kalitesiz olmamalıdır.

PAŞA KILICI ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Muhammed S.A.V. en sevdiği çiçek olduğuna inanılan bu çiçek; rivayetlere göre 1 metreyi geçtiğinde, tutulan dilek kabul olurmuş.



