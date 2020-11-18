Pasaklılar ve prensesler ortaya çıkıyor: Karantina bakım rutinine göre karar veriyoruz
Karantina süreci pasaklılar ve prenseslerin adeta turnusolu oldu. Kimi saçını taramayı bile bıraktı, kimisi evde kalmayı fırsat bilip etkili bir bakım rutiniyle cildini bile düzeltti. Merak ediyoruz sen dişlerini günde iki kere fırçalamaya devam edenlerden mi oldun, yoksa aynanın karşısına geçmek için Zoom toplantılarını mı bekledin. Şimdi dananın kuyruğu kopacak, seni sorgu odasına alalım!
18 Kasım 2020, Çarşamba 14:19 Son Güncelleme:
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