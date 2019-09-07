Çorlu'da yaşayan Yavuz Aydın, 1,5 yıl önce Türkiye'de büyüklüğü ve ırkı ile dikkat çeken Kangal cinsi köpeği aldı.

Yavruyken sahibi tarafından araba ile gezdirilmeye alıştırılan Paşa adı verilen köpek her akşam sahibinin işten gelmesini ve araba ile kendisini gezdirmesini bekliyor.

Köpeğinin araba ile gezmesini çok sevdiğini belirten Yavuz Aydın, "Paşa'yı küçükken Sivas'tan aldık. yavruyken ben onu arabada gezdiriyordum. Bu onda bir alışkanlık yaptı.Her akşam işten geldiğimde beni kapının önünde bekliyor. Daha sonra kendisini arabaya alarak bir tur atıyoruz ve daha sonra eve geliyoruz."

"Tabi şimdi büyüdü. Otomobile sığmıyor. Onun için bazen kapalı kasa minibüs ile gezmeye çıkıyoruz. Araba ile gezmeyi çok seviyor. Paşa'yı araba içinde görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

DHA