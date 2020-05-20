"Paşa"nın serinleme telaşı
Karabük’te sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpek, çeşmenin su dolu oluğunda yüzerek serinlemeye çalıştı.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
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Karabük’te 4 gündür etkili olan hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da büyük oranda etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Karabük’te "Paşa" isimli köpek kendini köy çeşmesinin su dolu oluğuna girip yüzerek serinlemeye çalıştı. O anlar ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonuna kaydedildi.
İHA