Ekonomi Pasaport sürelerinde önemli değişiklik

Pasaport sürelerinde önemli değişiklik

Ekonomi

Pasaport sürelerinde önemli değişiklik

İhracat yapan firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların süresi uzatıldı.

07 Ekim 2020, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce Ekonomi Bakanlığı olan ilgili bakanlık, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Buna göre bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na yapılacak.

Düzenlemeyle, özel damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme koşullarından birini kaybetmeleri durumunda, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı.

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Adı,'Tam Demokrat'
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa’nın en güzel kulesi
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Kendinizi test edin
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Benzin ve motorine zam geliyor