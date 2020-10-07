Pasaport sürelerinde önemli değişiklik

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce Ekonomi Bakanlığı olan ilgili bakanlık, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Buna göre bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na yapılacak.

Düzenlemeyle, özel damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme koşullarından birini kaybetmeleri durumunda, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı.

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi.