Pasifik GYO’nun halka arz talebinin SPK tarafından onaylanmasının ardından 9-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan talep toplama işleminde 1,1 milyar TL'lik bir rakama ulaşıldı. Ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandıran halka arzla birlikte, Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO halka arz fiyatı ne kadar? Fatih Erdoğan kimdir? soruları da yoğunluk kazandı…

PASİFİK GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Pasifik GYO paylarının mevcut halka arzında fiyat 16.38 TL olarak açıklanmıştı.

Tera Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada Pasifik GYO’nun sermayesinin 200 milyon TL’den 267,5 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 67,5 milyon TL nominal değerli halka arz edilen payın tamamının satıldığı duyuruldu.

Halka arzda toplam 48 bin 428 yatırımcıdan halka arz edilen 67,5 milyon TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk gelen 118,9 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 katı talep geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için nihai tahsisat oranı yüzde 40’tan yüzde 55,9’a yükseltildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen kısım yüzde 20’den yüzde 4,7’ye, yurt içi kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise yüzde 40’tan yüzde 39,4’e azaltıldı.

PASİFİK GYO HALKA ARZ KODU

Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görüyor.

FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

1978 yılında Rize’de doğan Fatih Erdoğan’ın babasının ismi Ahmet annesinin ismi ise Havva’dır. Orçay’ın kurucusu ve Rize Ticaret Borsası Başkanlığı yapan Mehmet Erdoğan’ın kardeşidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir akrabalığı yoktur.

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2012 yılında Ankara’da “Next Level” adlı AVM ve rezidans inşaatını yapan Fatih Erdoğan, Ankara’da yaptığı “Next Level” projesinin ardından Pasifik (GYO) Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. kurdu. Pasifik İnşaat A.Ş.’nin bağlı bulunduğu Pasifik Grup, dört şirketten oluşan bir şirketler grubudur.

İlk önce, 1986 yılında Orçay A.Ş. kuruldu. 1995 yılında Orpaş A.Ş., 2003 yılında İlerleyen Yapı LTD. ŞTİ., 2008 yılında Pasifik İnşaat A.Ş. kuruldu.

Fatih Erdoğan Asuman Erdoğan ile evlidir.



