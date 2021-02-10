Dünya Pasifik’te 7.9 büyüklüğünde deprem

Pasifik’te 7.9 büyüklüğünde deprem

Dünya

Pasifik’te 7.9 büyüklüğünde deprem

Yeni Kaledonya’nın açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:36 Son Güncelleme:
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Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem ile ilgili bir haber de Yeni Kaledonya’nın açıklarından geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından Loyalty Islands bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken can ve mal kaybı bildirilmedi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bu depremden kısa süre önce de aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA

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