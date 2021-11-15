Türkler ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliğine sahip olan Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti ile Ermeni ve Gürcüler ’in destek olduğu Bizans ordusu arasında gerçekleşti. Peki, Pasinler Savaşı nerede yapıldı, kim kazandı? Pasinler Savaşı önemi nedir? İşte yanıtı…

PASİNLER SAVAŞI NEREDE YAPILDI, KİM KAZANDI?

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında gerçekleşen Pasinler Savaşı Erzurum’un Pasinler ilçesinde gerçekleşti. Erzurum il merkezine 40 km uzaklıkta bulunan bölgenin adı Hasan Kale olarak da anılırken, tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunmasıyla da önem taşımaktadır. 18 Eylül 1048 tarihinde gerçekleşen savaşın akşam hava kararmasından sabah gün ağarmasına kadar sürdüğü tahmine dilen Pasinler savaşı Büyük Selçuklu Devleti’nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

PASİNLER SAVAŞI’NIN ÖNEMİ NEDİR?

Pasinler Savaşı’nın en önemli özelliği Türklerin Bizans İmparatorluğu’na karşı yaptığı ilk savaş olmasıdır. Bu savaşı galibiyetle tamamlayan Büyük Selçuklu Devleti Doğu Anadolu'dan başlayarak Anadolu’yu denetimi altına almaya başlamıştır.

Savaşın ardından Bizans ile yapılan antlaşmada, Bizanslıların İstanbul'daki camiyi tamir ettirmesi ve Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulması maddeleri yer aldı.

Pasinler Savaşı’nı Türkler açısından önemli kılan bir diğer önemli özellik ise Doğu Anadolu topraklarının Selçuklu Devleti’nin kontrolüne girmiş olmasıdır. Bunun sonucu olarak da Anadolu topraklarının Türkler tarafından fethine zemin hazırlanmıştır.

PASİNLER SAVAŞI’NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Pasinler Savaşı hem neden hem de sonuçları açısından Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yıllar içerisinde gelişen olaylar savaşa neden olurken, alınan galibiyet de birçok sonuç doğurmuştur. İşte Pasinler Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları…

NEDENLERİ

Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey toprakları genişletme amacı taşıyordu. Bu amaç doğrultusunda 1018 tarihinde keşifler gerçekleştirmeye başlamıştır.

Yapılan keşifler neticesinde Anadolu toprakları Türklere son derece cazip gelmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı’ndan elde etmiş olduğu zaferin ardından Anadolu topraklarının fethi için yeni akınlar yapmaya başlamıştır.

Türkler tarafından gerçekleştirilen bu akınlar sırasında Anadolu toprakları Bizans'ın egemenliği altındaydı. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu Türk Beyliklerini ve gerçekleştirmekte oldukları akımlara son vermeyi hedefliyordu.

Büyük Selçuklu Devleti Anadolu topraklarını yurt edinmekte büyük bir kararlılık içindeydi. Anadolu topraklarına Türkler tarafından gerçekleştirilen keşif seferi sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının artması Bizans İmparatorluğu’nun bu durumdan büyük rahatsızlık duymasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu durum ise Pasinler Savaşı’nın başlama nedeni olmuştur.

SONUÇLARI