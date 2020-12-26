Paşinyan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı.

Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan’dan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım” ifadelerini kullandı.

DHA





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