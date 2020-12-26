Dünya Paşinyan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı

Paşinyan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı

Dünya

Paşinyan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu.

26 Aralık 2020, Cumartesi 09:52 Son Güncelleme:
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Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı.

Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan’dan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım” ifadelerini kullandı.

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DHA


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