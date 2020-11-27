Evde basit paspas yapılışı
Evde en çok kullanılan eşyalardan birisi de paspaslar. Aslında çok işe yaramıyormuş gibi görünen paspaslar evin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Dış kapı önünde, banyoda veya mutfakta rahatlıkla kullanılan paspasları kendi zevkinize göre evde kendiniz tasarlayabilirsiniz. Peki, paspas nasıl yapılır? Basit paspas yapılışı için haberimize bir göz atın.
27 Kasım 2020, Cuma 13:28 Son Güncelleme:
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İster kapı önünde isterseniz banyonuzda kullanabileceğiniz şık paspasları kendiniz tasarlayın. Peki, paspas nasıl yapılır? Basit paspas yapılışı için haberimize bir göz atın.
Basit paspas nasıl yapılır?
Gerekli malzemeler:
- Kayırmaz halı tabanı (delikli)
- İstediğiniz renk ve çeşit ip
Kayırmaz tabanı ihtiyacınız olan ölçüde makasla kesin. Daha sonra paspasınızın nasıl yapmak istediğinize karar verin. Bu kısım tamamen hayal gücünüze bağlı. Püsküllü gibi istiyorsanız kaydırmaz tanının arkasından ipi geçirip ön yüzeyde birleştirin ve püskülün uzunluğuna göre kesin. Eğer örgü gibi sıkı bir model istiyorsanız ipi bir iğneye geçirin. Kaydırmaz tabanın bir önünden bir arkasında geçecek şekilde sıralayın. Bir başka yöntem olarak da çaprazlama gidecek şekilde sıralayabilirsiniz. Farklı ve renkli olsun istiyorsanız kaydırmaz tabanın deliklerini 10 sağa ve 10 yukarı olacak şekilde sayın. Çaprazlama gidecek şekilde 1 ilmek ile başlayıp giderek artırın. Alt 10 ve üst 10 ilmeğe geldiğinizde tekrar daraltın ve alt 1. ilmeğe kadar yavaş yavaş küçültün. Farklı renklerle yaparsanız eşsiz bir görüntü elde edebilirsiniz.