Evde basit paspas yapılışı

İster kapı önünde isterseniz banyonuzda kullanabileceğiniz şık paspasları kendiniz tasarlayın. Peki, paspas nasıl yapılır? Basit paspas yapılışı için haberimize bir göz atın.

Basit paspas nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler:

Kayırmaz halı tabanı (delikli)

İstediğiniz renk ve çeşit ip

Basit paspas yapımı

Kayırmaz tabanı ihtiyacınız olan ölçüde makasla kesin. Daha sonra paspasınızın nasıl yapmak istediğinize karar verin. Bu kısım tamamen hayal gücünüze bağlı. Püsküllü gibi istiyorsanız kaydırmaz tanının arkasından ipi geçirip ön yüzeyde birleştirin ve püskülün uzunluğuna göre kesin. Eğer örgü gibi sıkı bir model istiyorsanız ipi bir iğneye geçirin. Kaydırmaz tabanın bir önünden bir arkasında geçecek şekilde sıralayın. Bir başka yöntem olarak da çaprazlama gidecek şekilde sıralayabilirsiniz. Farklı ve renkli olsun istiyorsanız kaydırmaz tabanın deliklerini 10 sağa ve 10 yukarı olacak şekilde sayın. Çaprazlama gidecek şekilde 1 ilmek ile başlayıp giderek artırın. Alt 10 ve üst 10 ilmeğe geldiğinizde tekrar daraltın ve alt 1. ilmeğe kadar yavaş yavaş küçültün. Farklı renklerle yaparsanız eşsiz bir görüntü elde edebilirsiniz.



